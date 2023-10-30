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إسرائيل تصدر أعلى مستوى تحذير من السفر إلى داغستان الروسية

منذ 45 دقيقة
عشرات المحتجين يحاولون اقتحام مطار في داغستان

عشرات المحتجين يحاولون اقتحام مطار في داغستان

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أصدرت إسرائيل الاثنين “أعلى مستوى تحذير من السفر” إلى داغستان الروسية بعد أن اقتحم مئات المحتجين المناهضين لإسرائيل مطارا هناك أمس الأحد 29\10\2023 حين وصلت طائرة لتوها من إسرائيل.

وأصيب عشرون شخصا قبل أن تحتوي قوات الأمن الاحتجاج وتغلق المطار.

فيما استنكرت الولايات المتحدة الاثنين الأحداث العنيفة المعادية للسامية التي وردت أنباء عنها في روسيا وشكلت تهديدا على لإسرائيليين واليهود.

هذا وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، الأحد، بأن متظاهرين اقتحموا مطارا في جمهورية داغستان الروسية بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

وحسب “فرانس برس”، أجبرت رحلة جوية من إسرائيل إلى جمهورية داغستان الروسية، على تحويل وجهتها المقصودة في العاصمة محج قلعة بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لـ فلسطين المطار.

وأظهرت لقطات، حشدا من المتظاهرين داخل المطار؛ بعد أن علموا بالرحلة القادمة.

 

    المصدر :
  • رويترز

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