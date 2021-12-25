إسرائيل تصعد إجراءاتها القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 3 أسرى ممن واجهوا عملية القمع في سجن نفحة تعرضوا لإصابات متفاوتة، من بينهم الأسير يوسف المبحوح الذي واجه أحد السّجانين، إضافة إلى الأسيرين سائد زيد، وفادي أبو سبح، وهم من بين 9 أسرى جرى نقلهم للعزل الانفرادي.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم السبت، أن 45 أسيرا جرى نقلهم من سجن “نفحة”، وتوزيعهم على عدة سجون، وهي: “إيشل، النقب، شطه، عسقلان، عوفر، هداريم، ريمون”، لافتا إلى أن الأقسام التي يقبع فيها أسرى حركة “حماس” ما تزال مغلقة حتّى الآن، وحالة من التوتر الشديد ما تزال قائمة فيها.

كما تواصل إدارة سجون الاحتلال فرض عقوبات على أسرى “حماس” في “نفحة”، تتمثل بحرمانهم من الزيارة، و”الكانتينا”، علاوة على استمرارها بسحب كافة الكهربائيات.

وبيّن نادي الأسير، أن ثلاثة من بين الأسرى الذين جرى عزلهم يقبعون في زنازين سجن هداريم، وهم: بلال عرمان، ومنير مرعي، وعمر الشريف، فيما جرى عزل الأسيرين أشرف الزغير، ومحمود رضوان في زنازين سجن “عسقلان”.

يذكر أن الأسرى في مختلف السجون نفّذوا خطوات احتجاجية، تمثلت بإغلاق الأقسام وإرجاع وجبات طعام على مدار الأيام الماضية، مطالبين بوقف كافة الإجراءات التنكيلية التي فُرضت على أسرى سجن نفحة، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتركيب هاتف عمومي للأسيرات في سجن الدامون.

بدوره، قال مكتب إعلام الأسرى، إن ”حالة التوتر داخل السجون الإسرائيلية لا تزال مستمرة على إثر تداعيات الاعتداء على الأسيرات“.

وأوضح إعلام الأسرى، في بيان صحفي، أن ”حالة التوتر منعت الأسرى من الخروج لأداء صلاة الجمعة أمس بسبب مواصلة الاحتلال إغلاق كافة الأقسام بالسجون“.

الجدير ذكره، أن السجون الإسرائيلية تشهد حالة من التوتر منذ عدة أيام، وذلك بعد عملية قمع نفذتها إدارة السجون بحق عدد من الأسيرات، إلى جانب عزلهن، وفرض عقوبات مشددة بحقهن، فيما حذرت فصائل فلسطينية من انفجار الأوضاع بالضفة الغربية وقطاع غزة نصرة للأسرى.

وكان قد أصيب مستوطن إسرائيلي، يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر، في عملية طعن نفذتها فتاة فلسطينية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتم اعتقالها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“ حينها، إن المستوطن أصيب بجراح طفيفة إثر محاولة طعنه من قبل الفتاة، مشيرة إلى أنه تم تحييد منفذة العملية.

وأوضحت الهيئة أن ”عملية الطعن وقعت في منطقة الحرم الإبراهيمي بالخليل، وأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الفتاة الفلسطينية، والتي تسببت بإصابة مستوطن (38 عاما) بجروح طفيفة“.