إسرائيل تضم الفلسطينيين الأمريكيين في غزة لتجربة الإعفاء من التأشيرة

قال مسؤول إسرائيلي، الاثنين، إن إسرائيل تعتزم تسهيل سفر الفلسطينيين الأمريكيين من قطاع غزة المحاصر بحلول 15 سبتمبر أيلول في إطار الاستعدادات التي ستمكّن الإسرائيليين من دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرات.

وقال المسؤول جيل برينجر لرويترز إن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل الشروط المفروضة على الأمريكيين في غزة مماثلة لتلك المفروضة على الأمريكيين من أصل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة في إطار الفترة التجريبية التي بدأت في 20 يوليو تموز.

وفد أمريكي يزور إسرائيل

ويزور أكثر من 24 نائبا ديمقراطيا من مجلس النواب الأمريكي إسرائيل والضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع لبحث آفاق حل الدولتين والتعديلات القضائية الإسرائيلية، من بين قضايا أخرى.

وقال مكتب حكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب في بيان الأحد إن جيفريز والنائب ستيني هوير سيقودان مجموعة من 24 نائبا ديمقراطيا، ستبحث أيضا التطرف والقدرات النووية الإيرانية.

ويؤيد الرئيس الديمقراطي جو بايدن حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

ويمثل الديمقراطيون أقلية في مجلس النواب الأمريكي لكنهم يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

وجاء في البيان أنه “خلال وجودهم في إسرائيل والضفة الغربية، سيعقد الأعضاء اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، ويلتقون بالعديد من النشطاء وأصحاب المصلحة ويمضون وقتا كبيرا في تناول مجالات مهمة لأمن المنطقة”.