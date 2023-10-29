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إسرائيل تطالب روسيا بحماية الإسرائيليين واليهود في داغستان

منذ 41 دقيقة
عشرات المحتجين يحاولون اقتحام مطار في داغستان

عشرات المحتجين يحاولون اقتحام مطار في داغستان

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حثت إسرائيل السلطات الروسية (الأحد 29-10-2023) على حماية الإسرائيليين واليهود في المناطق الواقعة تحت ولايتها في أعقاب تقارير إعلامية عن احتمال تعرضهم لأعمال انتقامية من جانب محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جمهورية داغستان‭‭ ‬‬الروسية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية في القدس أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود.

وأضاف البيان أن “دولة إسرائيل تنظر إلى المحاولات التي تستهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان على أنها أمر خطير”.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات من مطار محج قلعة في داغستان تظهر عشرات الشبان الغاضبين بسبب حرب غزة وهم يقتحمون المدرج بحثا عن ركاب رحلة قادمة من تل أبيب.

وجاء في بيان وزارة الخارجية “تتوقع إسرائيل من سلطات إنفاذ القانون الروسية حماية جميع المواطنين الإسرائيليين واليهود، أيا كانوا، واتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب وضد التحريض الجامح الموجه ضد اليهود والإسرائيليين”.

    المصدر :
  • رويترز

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