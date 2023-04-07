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إسرائيل تطالب مجلس الأمن بإدانة لبنان وحماس

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2023 4:41 مساءً
مجلس الأمن

مجلس الأمن

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طالبت إسرائيل (الجمعة 7-4-2023) مجلس الأمن الدولي بإصدار إدانة للبنان وحركة حماس الفلسطينية بسبب إطلاق الصواريخ الذي تعرضت له مؤخرا.

وحملت إسرائيل حركة حماس المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان وقطاع غزة منذ أمس الخميس. وتسببت الصواريخ في أضرار دون أن تسفر عن إصابات خطيرة.

وشن الجيش الإسرائيلي بعد ذلك ضربات جوية ضد أهداف في جنوب لبنان وغزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تواصلت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ودعت إلى إصدار تنديد من مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن الهجمات الصاروخية أمس الخميس، هي الأكبر التي تنطلق من لبنان منذ حرب 2006. وتسببت في نزول الإسرائيليين إلى الملاجئ. فيما أخمد رجال الإطفاء حريقًا وأزالت الشرطة الحطام الذي نجم عن إصابة منزل بصاروخ أطلق من غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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