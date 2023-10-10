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إسرائيل تطلق حملة سندات الشتات لجمع المال وسط حربها مع حماس

منذ 7 دقائق
علم إسرائيل

علم إسرائيل

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أطلقت إسرائيل حملة سندات الشتات اليوم الثلاثاء لجمع الأموال وسط حربها مع حركة (حماس) الفلسطينية، حسبما أظهرت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بسندات إسرائيل، وهي أداة الاقتراض لسندات الشتات.

وجاء في تدوينات على مواقع لينكدإن وإنستجرام وإكس (تويتر سابقا) “أطلقت سندات إسرائيل حملة دولية لجمع الأموال لصالح الدولة اليهودية وهي في حالة حرب… استثمروا في سندات إسرائيل لإمداد الأمة بالموارد المالية في أحلك ساعاتها”.

وجاء على موقع (سندات إسرائيل) على الإنترنت أن لديها سندات بقيمة 5.4 مليار دولار مستحقة في 31 ديسمبر كانون الأول وهو ما يمثل نحو 12 بالمئة من الدين الحكومي الخارجي للبلاد.

ولم يرد ممثلو وسائل الإعلام لشركة التنمية لإسرائيل، وهي الذراع الأمريكية لسندات إسرائيل، على الفور على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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