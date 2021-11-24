إسرائيل تعتزم الإعلان عن خطة استيطانية جديدة في القدس

كشف مصدر رسمي رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية، عن نية الحكومة الإعلان عن خطة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.

ونقلت قناة “i24news” عن المصدر أن “الخطة تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة وإقامة مستوطنة جديدة”. ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

وفي سياق متصل ذكر المصدر الحكومي نفسه أن “فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية بات قريبا جدا وتحديدا بعد الاستقرار الذي حققته الحكومة بعد تمرير الموازنة العامة في إسرائيل”.

ومنذ استلام إدارة الرئيس الإمريكي، جو بايدن، يسعى البيت الأبيض لوقف مخططات الاستيطان في الضفة الغربية وإعادة ملف حل الدولتين في إطار المساعي لاستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. كما تسعى الإدارة الامريكية لاستئناف فتح القنصلية في مدينة القدس التي أغلقت بقرار من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وكان رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، أكدوا معارضة بلدانهم الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية وإجراءاتها، وأكدوا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة.

وأكدوا خلال زيارة قاموا بها الاثنين الماضي، إلى بعض المواقع فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا في المحيط الخارجي للقدس الشرقية، على أن الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل لا يعترفوا بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف.