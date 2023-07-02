إسرائيل تعتزم شراء 25 مقاتلة إف-35 بقيمة "3 مليارات دولار"

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية (الأحد 2-7-2023) إنها ستشتري ثالث سرب من مقاتلات إف-35 في صفقة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الخمس والعشرين ستصنعها شركة لوكهيد مارتن وسترفع إجمالي طائرات إف-35 في سلاح الجو الإسرائيلي إلى 75 طائرة، مضيفة أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي.

وإسرائيل أول دولة غير الولايات المتحدة تحصل على مقاتلات إف-35. وفي شهر مايو أيار 2018، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي إن إسرائيل ستكون أول دولة تستخدم تلك الطائرة في الأعمال القتالية.

وتُعرف تلك المقاتلات أيضا باسم جوينت سترايك فايتر وفي إسرائيل باسمها العبري أدير.

وأضافت وزارة الدفاع أن شركتي لوكهيد مارتن وبرات اند ويتني، المصنعة للمحركات، وافقتا على إشراك شركات دفاع إسرائيلية في إنتاج مكونات تلك الطائرات.