الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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إسرائيل تعتقل ثلاثة في تحقيق دولي بخصوص غسل أموال

منذ دقيقتين
الشرطة الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية

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قالت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، إنها ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم ضمن تحقيق في “احتيال واسع النطاق” على الخزانة الفرنسية وسرقة ملايين اليورو وغسلها بتحويلها إلى عملات مشفرة.

وقالت هيئة الضرائب والشرطة الإسرائيلية في بيان إنهما كانتا تحققان مع عدد من الأشخاص في الأشهر القليلة الماضية للاشتباه في قيامهم بغسل أموال بشكل ممنهج.

وأضافتا أن بعض الأموال “نتجت من جرائم ارتكبت في الخارج، أثناء استخدام العملات الرقمية على منصات مختلفة من أجل إخفاء هوية أصحابها وحركة الأموال”.

وجاء في البيان “التحقيق ركز على الاشتباه في وقوع احتيال واسع النطاق على خزانة الدولة في فرنسا نُفذ من إسرائيل، وسرقة ملايين اليورو وغسل الأموال بتحويلها إلى عملة رقمية”.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن الجرائم المزعومة.

وأضاف أن التحقيق جرى بالتعاون مع شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول) والشرطة الفرنسية.

وذكر أنه أُلقي القبض على ثلاثة من المشتبه بهم الرئيسيين واحتُجز عدد آخر للاستجواب.

    المصدر :
  • رويترز

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