إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين بتهمة الانتماء إلى "عرين الأسود"

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتقال 3 فلسطينيين بتهمة الانتماء إلى مجموعة “عرين الأسود” التي أُعلن عن تشكيلها مؤخرا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم شقيق ناشط فلسطيني بارز قتل قبل نحو شهرين.

واعتقل الجيش، غداة مقتل 5 فلسطينيين في عملية عسكرية في مدينة نابلس “شمال”، محمد النابلسي شقيق الناشط السابق في المجموعة إبراهيم النابلسي الذي قتلته إسرائيل في آب/أغسطس الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل اثنين آخرين يشتبه بنشاطهما في المجموعة.

من جهته، أكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، اعتقال 20 فلسطينيا الليلة الماضية من أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية.

وأضاف الجيش في بيان، أنه “يشتبه في حيازة محمد النابلسي لأسلحة وتصنيعه عبوات ناسفة وتورطه في مجموعة عرين الأسود”.

وقُتل زعيم المجموعة إبراهيم النابلسي الملقّب بـ”أسد نابلس” في آب/أغسطس في عملية للقوات الإسرائيلية، وبات النابلسي رمزا لشريحة واسعة من الفلسطينيين الذين ألفوا أغاني باسمه ويرددونها طوال الوقت ويبثونها عبر مكبرات الصوت.

وشكّل مقاتلون شباب كانوا ينتمون إلى فصائل مختلفة مثل حركة فتح والجهاد الإسلامي أو حركة حماس قبل مدة، مجموعة “عرين الأسود”، التي انتشرت شعبيتها بسرعة من خلال رسائل تليغرام المشفرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يتابعهم أكثر من 220 ألف شخص.

وفجر الثلاثاء، قتل الجيش الإسرائيلي وديع الحوح (31 عاما) وأربعة أشخاص آخرين في نابلس.

وكان الحوح قياديا بارزا في مجموعة “عرين الأسود” التي تتهمها بالضلوع في هجمات ضدها. وتبنّت المجموعة في 11 تشرين الأول/أكتوبر هجومًا أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وسبقه هجوم منفصل قتلت خلاله شرطية في القدس الشرقية المحتلة.

وأصيب في العملية العسكرية الإسرائيلية 20 فلسطينيا على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وفرض الجيش الإسرائيلي منذ نحو أسبوعين، إغلاقا على مدينة نابلس، مما أعاق بشكل كبير حياة سكانها الذين وصفوه بـ”الحصار”.

ووفقًا لتعداد لوكالة فرانس برس، قُتل هذا الشهر حتى الآن 25 فلسطينيا وجنديان إسرائيليان.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين، وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة، حيث كثّفت القوات الإسرائيلية مداهماتها في أعقاب اعتداءات دامية ضد إسرائيليين في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني في أكبر حصيلة قتلى في الضفة الغربية منذ ما يقرب من 7 سنوات.