إسرائيل تعرض وساطتها لحل الأزمة السودانية

عرضت إسرائيل وساطتها بشكل رسمي لحل الأزمة السودانية الحالية، والتوسط بين طرفا النزاع؛ الجيش وقوات الدعم السريع.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، قوله إن إسرائيل اقترحت استضافة محادثات بين قائدي الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.

ولم تتضح على الفور تفاصيل العرض الإسرائيلي أو موقف الطرفين منه.

وتنضم إسرائيل بذلك، إلى عديد من المحاولات الدولية لجمع قادة طرفي الصراع الحالي بالسودان على مائدة الحوار والمفاوضات، لوضع نهاية للقتال.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر أمريكية لـ”سكاي نيوز عربية” إن جهودا إماراتية سعودية مصرية أمريكية جارية لإطلاق وساطة في السودان.

وتابعت المصادر أن جهود الوساطة تسعى لجمع قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو قائد قوت الدعم السريع في لقاء في الرياض خلال أسابيع.

وخلال الأيام الأولى للقتال، عرضت القاهرة وجوبا الوساطة بين أطراف الصراع، خلال اتصال هاتفي جمع الرئيسين المصري، عبدالفتاح السيسي، والجنوب سوداني، سيلفاكير.

وتفجر العنف في البلد العربي الأفريقي منذ 10 أيام حينما اشتبك الجيش وقوات الدعم السريع.

وخلال اليومين الماضيين، أجلت دول عربية وغربية رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من الخرطوم بعد أن تدهورت الأوضاع الأمنية والإنسانية وباتت تنذر بكارثة.

والبرهان ودقلو هما قطبا المكون العسكري في السلطة في السودان الذي أطاح بحكم الرئيس المعزول عمر البشير في 2019.

ولا تزال المعارك دائرة حول مقار سيادية في العاصمة الخرطوم منذ بدء القتال بين القوتين العسكريتين، ما يشير إلى عدم قدرة أي طرف على حسم الصراع لصالحه حتى الآن.

ولم تصمد هدن متعاقبة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في الخرطوم ومدن أخرى جراء القتال الدائر التي استخدم فيه طائرات حربية وأسلحة ثقيلة.