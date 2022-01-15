الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 16 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية

منذ 17 ساعة
الشرطة الأميركية

الشرطة الأميركية

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء السبت أنه يتابع عن كثب آخر تطورات احتجاز الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية.

ونشر بينيت تغريدة على “تويتر” قال فيها: “أراقب عن كثب حالة الرهائن المحتجزين في مجمع بيث إسرائيل بمدينة كوليفيل في تكساس… نصلي من أجل سلامة الرهائن ورجال الإنقاذ”.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على “تويتر” إن تل أبيب تراقب عن كثب احتجاز الرهائن.

وتابع: “لقد تحدثت الليلة مع ليفيا لينك، القنصل العام الإسرائيلي في هيوستن التي كانت في طريقها إلى مكان الحادث، وتم إطلاعنا على ما يحدث على الأرض”.

وأضاف: “أفكارنا وصلواتنا مع إخوتنا وأخواتنا المحتجزين في مجمع بيث إسرائيل في كوليفيل”.

وقالت قناة “إي بي سي نيوز” الأمريكية إن مسلحا يحتجز حاخاما و3 أشخاص في كنيس يهودي في ولاية تكساس.

وذكرت مصادر للقناة أن المسلح يدعي حيازته بضع قنابل.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش اليمني
    بدعم من طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بين الجوف وصعدة
    تطعيم الأطفال ضد كورونا بالسعودية
    كورونا
    السعودية تشرع تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما ضد كورونا
    الشرطة الإسبانية
    ضابط رفيع المستوى سابق: الاستخبارات الإسبانية وراء هجوم برشلونة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باحث داخل مختبر
    عالم فيروسات يكشف مفاجأة.. هذا ما يميّز “أوميكرون” عن غيره!!
    حسن نصر الله
    بأمر مباشر من خامنئي.. نصرالله يعود إلى الحكومة على “إجر ونص”
    المونسنيور مبارك لبرنامج “ألبوم حياتي”: لو لم يكن عون رئيساً.. كنا “زحفنا على الأرض”