إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء السبت أنه يتابع عن كثب آخر تطورات احتجاز الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية.

ونشر بينيت تغريدة على “تويتر” قال فيها: “أراقب عن كثب حالة الرهائن المحتجزين في مجمع بيث إسرائيل بمدينة كوليفيل في تكساس… نصلي من أجل سلامة الرهائن ورجال الإنقاذ”.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على “تويتر” إن تل أبيب تراقب عن كثب احتجاز الرهائن.

وتابع: “لقد تحدثت الليلة مع ليفيا لينك، القنصل العام الإسرائيلي في هيوستن التي كانت في طريقها إلى مكان الحادث، وتم إطلاعنا على ما يحدث على الأرض”.

وأضاف: “أفكارنا وصلواتنا مع إخوتنا وأخواتنا المحتجزين في مجمع بيث إسرائيل في كوليفيل”.

وقالت قناة “إي بي سي نيوز” الأمريكية إن مسلحا يحتجز حاخاما و3 أشخاص في كنيس يهودي في ولاية تكساس.

وذكرت مصادر للقناة أن المسلح يدعي حيازته بضع قنابل.

