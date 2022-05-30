إسرائيل تعلن إطلاق رابع استكشاف للغاز الطبيعي

أعلنت إسرائيل عزمها توقيع مذكرة تفاهم خلال الأسابيع المقبلة، مع مصر والاتحاد الأوروبي، لتصدير الغاز إلى دول التكتل، وفق ما أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار اليوم الإثنين.

وأعلنت الهرار، في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، أن بلادها أطلقت رابع استكشاف للغاز الطبيعي، حيث ألغت فعليًا التجميد لمدة عام على استكشافات الغاز الطبيعي الذي أعلنت عنه في ديسمبر 2021.

وتطمح إسرائيل إلى تسويق الغاز نحو أوروبا خلال الفترة المقبلة، بعد أن اقتصر التسويق الحالي للغاز على دول مصر والأردن.

وكشفت الهرار عن إطلاق مناقصة جديدة للتنقيب عن الغاز استعدادًا للتصدير إلى أوروبا، وقالت: “قررنا نشر المناقصة الجديدة في ضوء الطلب على الموارد الإسرائيلية من أوروبا عقب حرب روسيا وأوكرانيا”.

ولفتت الوزيرة إلى أن تلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي، ستبقى على رأس أولوياتها، لكن “من الصعب تفويت الفرصة التي سنحت”، وفق تعبيرها.

وتابعت: “وفقًا للخطة، سيتم تدفق الغاز عبر أنابيب من إسرائيل إلى مصر ومن هناك سيتم تدفقه ونقله إلى أوروبا، كل هذا الإجراء ممول من قبل المصدرين”.

والإثنين، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن إجراء مفاوضات عاجلة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بشأن بيع تل أبيب الغاز لأوروبا عن طريق مصر بحلول الشتاء المقبل.

ويحاول الاتحاد الأوروبي الاعتماد على مصادر بديلة للغاز الروسي بسبب هجومه على أوكرانيا.