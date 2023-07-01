إسرائيل تعلن انفجار صاروخ مضاد للطائرات قادم من سوريا

أكد الجيش الإسرائيلي، ليل السبت الأحد، أن صاروخا مضادا للطائرات “أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل”، في حين أكدت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري في الوقت ذاته التصدي لــ “أهداف معادية” بريف حمص وسط البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه الإنكليزي بتويتر: “صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل”.

وأضاف “الصاروخ يبدو وأنه انفجر في السماء فوق الأراضي الإسرائيلية”

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه “لم تصدر تعليمات خاصة للمدنيين في الجبهة المحلية الإسرائيلية في هذا الوقت. التفاصيل لا تزال قيد المراجعة”.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري “سانا” أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت “عددا من الصواريخ المعادية بريف حمص الشمالي”.

وقالت الوكالة إن الأصوات التي تسمع في أجواء ريف طرطوس ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لهجوم “إسرائيلي” في حمص.

وأضافت “سانا” في تغريدة لاحقة عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تمكنت من التصدي للهجوم “الإسرائيلي” القادم “من شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص”، في تمام الساعة الثانية فجر الأحد بالتوقيت المحلي.

وذكر المصدر العسكري للوكالة أن الخسائر جراء التصدي للأهداف “المعادية” في حمص “اقتصرت على الماديات”.