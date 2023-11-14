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إسرائيل تعلن تأجيل العام الدراسي الجامعي

منذ 52 دقيقة
علم اسرائيل

علم اسرائيل

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كشف رؤساء الجامعات في إسرائيل أن العام الدراسي الجديد لن يبدأ قبل 24 ديسمبر، في ظل الحرب الجارية، وارتفاع نسبة المجندين في الاحتياط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، قال رؤساء الجامعات إنه قبل بدء الفصل الدراسي، سيتم إعطاء إشعار مسبق بأسبوعين للتأكيد.

ويشمل هذا الإعلان 7 جامعات بحثية في إسرائيل، وهي الجامعة العبرية، وجامعة تل أبيب، وجامعة بار إيلان، وجامعة بن غوريون، والتخنيون، وجامعة حيفا، وجامعة أرييل.

وأضافت القناة أنه أما يتعلق بمعهد وايزمان والجامعة المفتوحة، فإن ترتيبات أخرى سيعلن عنها لاحقاً.

وبسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي شمل الاستدعاء الضخم لجنود الاحتياط، أعدادا كبيرة من الموظفين والطلاب في الجامعات الإسرائيلية.

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