إسرائيل تعلن تخفيف الحظر التجاري التركي تجاهها.. وأنقرة تنفي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي (الخميس 9-5-2024) إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل، مضيفا أن الدرس المستفاد هو عدم الاستسلام لتهديدات “دكتاتور”.

في المقابل، قال وزير التجارة التركي عمر بولات، الخميس إن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف أنقرة حظرها التجاري مع إسرائيل “محض خيال ولا علاقة لها بالواقع”.

وقال الوزير في منشور على منصة إكس إن الحظر التجاري الذي تفرضه تركيا على إسرائيل سيظل قائما حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي وثيقة اطلعت عليها رويترز حددت وزارة التجارة مهلة ثلاثة أشهر للشركات المصدرة إلى إسرائيل. وفرضت أنقرة حظرا على التجارة مع إسرائيل في الأسبوع الماضي.