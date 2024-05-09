الخميس 1 ذو القعدة 1445 ﻫ - 9 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل تعلن تخفيف الحظر التجاري التركي تجاهها.. وأنقرة تنفي

منذ ساعة واحدة
علم تركيا

علم تركيا

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الإسرائيلي (الخميس 9-5-2024) إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل، مضيفا أن الدرس المستفاد هو عدم الاستسلام لتهديدات “دكتاتور”.

في المقابل، قال وزير التجارة التركي عمر بولات، الخميس إن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف أنقرة حظرها التجاري مع إسرائيل “محض خيال ولا علاقة لها بالواقع”.

وقال الوزير في منشور على منصة إكس إن الحظر التجاري الذي تفرضه تركيا على إسرائيل سيظل قائما حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي وثيقة اطلعت عليها رويترز حددت وزارة التجارة مهلة ثلاثة أشهر للشركات المصدرة إلى إسرائيل. وفرضت أنقرة حظرا على التجارة مع إسرائيل في الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا وروسيا البيضاء تستعدان لإجراء تدريبات على أسلحة نووية تكتيكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
غزة تحت النار
بالتواريخ.. تعليق بايدن لشحنة أسلحة أحدث اختبار للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية
دونالد ترامب
ترامب يتعهد بدعم شركات النفط الكبرى.. وهذا ما سيفعله بقطاع السيارات الكهربائية!

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل خارج "التيار"!
عناصر من حزب الله
استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
مخاطر ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم
ما يجب أن تعرفه عن ارتفاع ضغط الدم ليلاً