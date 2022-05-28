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إسرائيل تعلن تسجيل ثاني حالة مصابة بمرض جدري القردة

منذ 6 ساعات
جدري القردة

جدري القردة

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيلها الحالة الثانية بمرض جدري القردة، والذي بدأ بالانتشار فعلياً حول العالم.

وبحسب الوزارة الإسرائيلية فقد أحيل شاب، في الثلاثينيات من عمره، إلى مستشفى “شيبا تل هشومير” بعد عودته من خارج إسرائيل، وقد جرى تشخيص إصابته بمرض جدري القردة.

وقالت إنه وصفت حالة المصاب بأنها طفيفة، حيث خضع لتلقي العلاج في المشفى ثم جرى تسريحه إلى المنزل بعد تعافيه.

وسبق هذه الحالة، حالة أخرى لشاب أحيل إلى مستشفى “إيخيلوف” في تل أبيب بعد عودته من رحلة في شرق أوروبا.

سجلت حوالي 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القردة إصابات بالفيروس، مع وجود أكثر من 200 حالة ما بين مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.

ويثير التفشي الانزعاج لأن جدري القردة، الذي ينتشر من خلال الاتصال الوثيق وتم اكتشافه لأول مرة في القردة، يظهر غالبا في غرب إفريقيا ووسطها، ونادرا ما ينتشر في أماكن أخرى.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة مجددا أن فيروس جدري القردة قابل للاحتواء بإجراءات تشمل الاكتشاف السريع للحالات وعزلها وتعقب المخالطين.

وتشمل النصائح الموجهة للمصابين، وفي بعض الحالات للمخالطين لهم، العزل لمدة 21 يوما، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى سيلتزم الناس بهذه الفترة الطويلة بعيدا عن العمل أو الالتزامات الأخرى.

ولا يُعتبر التطعيم الجماعي ضروريا لكن بعض الدول، ومنها بريطانيا وفرنسا، تقدم لقاحات للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمخالطين المقربين.

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