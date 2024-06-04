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إسرائيل تعلن عن تشكيل "قوات تدخل سريع" لحماية البلدات القريبة من الضفة الغربية

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يونيو - 2024 9:31 مساءً
الجيش الاسرائيلي

الجيش الاسرائيلي

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت،اليوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو 2024، العزم على إنشاء “قوات تدخل سريع” في البلدات القريبة من الحدود مع الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال تفقده ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يولي أدلشتاين، جنود الجيش الإسرائيلي على خط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال غالانت في منشور على منصة “إكس”: “أمرتُ بتشكيل قوات تدخل ستعتمد على سكان البلدات وخرّيجي الوحدات القتالية، وهي خطوة أخرى من شأنها تعزيز العناصر الأمنية”.

ونقلت الهيئة العبرية عن أدلشتاين تحذيره “من مغبّة تكرار هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)” في إشارة إلى هجوم حماس المفاجئ على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في المنطقة المحاذية لقطاع غزة جنوب إسرائيل.

وأضاف أدلشتاين أن “خط التماس يبعد عن مدن أواسط البلاد كيلومترات معدودة”.

وقالت هيئة البث: “غالانت كشف النقاب عن أن إسرائيل ستقيم قوات تدخل سريع في قرى خط التماس المجاورة للضفة الغربية”.

وكان إسرائيليون في بلدات قريبة من شمالي الضفة الغربية ادعوا قبل أيام حدوث إطلاق نار فلسطيني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “تعرضت يوم أمس مركبات إسرائيلية لإطلاق النار بمحاذاة مستوطنة كريات أربعة (في الخليل بجنوبي الضفة الغربية)، ولم تقع خسائر بشرية ولكن رصدت أضرار في المركبات”.

ولم يرد من الجانب الفلسطيني تعليق على ادعاءات إطلاق نار من الضفة، فيما نشر إسرائيليون مقاطع فيديو قالوا إنها توثق إطلاق النار من الضفة.

    المصدر :
  • القدس العربي

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