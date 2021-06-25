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"إسرائيل" تعيد فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

25 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 12:21 مساءً
كورونا اسرائيل

كورونا اسرائيل

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بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اعلنت وزارة الصحة “الإسرائيلية”، اليوم الجمعة، أنها ستعيد فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.

وقالت الوزارة في بيان: “بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، سنعيد فرض وضع الكمامة ابتداء من ظهر يوم الجمعة في جميع الأماكن غير المفتوحة، باستثناء داخل المنزل”، وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس الخميس أن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة سيكون إلزاميا اعتبارا من يوم الأحد القادم.

يأتي هذا القرار تزامنا مع تصاعد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد، إذ يقارب عدد حالات العدوى النشطة الـ700 ، فيما تشير آخر المعطيات إلى أن 30 ألف إسرائيلي يخضعون حاليا للحجر الصحي، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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