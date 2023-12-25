إسرائيل تغتال رئيس أركان الحرس الثوري الإيراني في سوريا

كشف مصدران أمنيان لوكالة رويترز عن مقتل مستشار كبير بالحرس الثوري الإيراني خلال هجوم إسرائيلي استهدفه في منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق.

فيما تحدثت وسائل إعلام سورية وإيرانية عن أن القيادي الإيراني المستهدف هو الجنرال “السيد راضي موسوي” والمعروف باسم “سيد راضي” رئيس أركان الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت الصواريخ الإسرائيلية، موقعين لحزب الله والميليشيات الإيرانية في منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق، ودوت انفجارات عنيفة وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقعين وهما مزرعتين قرب إدارة الحرب الإلكترونية التابعة للنظام، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقعين وسط معلومات عن وقوع قتلى.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 70 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 47 منها جوية و 23 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو138 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.