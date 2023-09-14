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إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وغزة

منذ 50 دقيقة
حدود قطاع غزة

حدود قطاع غزة

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قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر القطاع، بدءاً من ظهر غد الجمعة، بسبب الأعياد اليهودية.

ووفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، فإنه “بناءً على تقييم الأوضاع الأمنية، وتوجيهات المستوى السياسي، يفرض طوق شامل على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر الجمعة وحتى ليلة السبت-الأحد القادم”.

وأضافت أن ذلك يأتي “تزامناً مع عيد رأس السنة العبرية”.

وبحسب زعم سلطات الاحتلال “سيسمح بالعبور في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، أثناء الإغلاق، رهنًا بموافقة منسّق العمليات الحكومية في المناطق” المحتلة.

ويشمل الإغلاق الذي تفرضه سلطات الاحتلال، معبر “كرم أبو سالم” التجاري، وحاجز بيت حانون (“إيرز”) الخاص بحركة الأفراد، شمالي قطاع غزة.

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