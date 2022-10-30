الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل تفرض طوقاً أمنياً على الضفة وغزة

منذ 11 دقيقة
حاجز للجيش الإسرائيلي

حاجز للجيش الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، نيته فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، يوم الثلاثاء المقبل 1 تشرين ثاني/ نوفمبر القادم، بمناسبة الانتخابات الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له اليوم، إنه “بناء على تقييم الوضع الأمني وبتوصية المؤسسة الأمنية، وافق المستوى السياسي على فرض طوق أمني شامل على منطقة يهودا والسامرة (المسمى العبري للضفة الغربية) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم انتخابات الكنيست”.

وتستعد “إسرائيل” لخوض انتخابات “الكنيست” الـ 25، في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وهي الانتخابات الخامسة خلال أقل من أربع سنوات في ظل استقطاب حاد وعدم استقرار سياسي.

وأوضح بيان الجيش: “سيبدأ سريان الإغلاق بعد منتصف يوم الثلاثاء 01.11.2022 الساعة 00:01 حيث سيتم رفع الإغلاق وإعادة فتح المعابر قبل منتصف ليل الأربعاء الساعة 23:59، وبناء على تقييم الوضع”.

وادعى الجيش بأنه خلال فترة الإغلاق “سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط وبعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق”.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال فرضت الإغلاق على الضفة الغربية ومعابر غزة عدة مرات، منذ بداية 2022، لا سيما في أوقات الأعياد اليهودية؛ وتحديدًا في مدينة القدس وضواحيها.

    المزيد من أخبار العالم

    سفينة شحن حبوب
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا:‭‬‭ ‬توقف 218 سفينة بعد تعليق روسيا لاتفاق تصدير الحبوب
    أزمة الغاز تثير قلق أوروبا
    حرب الغاز.. أوروبا تربح أولى الجولات لكن "المخاطر قائمة"
    سفينة شحن حبوب
    اتصالات تركية مع كييف وموسكو لإحياء اتفاق الحبوب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    منشقون عن التيار يشكلون جبهة ضد باسيل.. ومفاجأة في الأسماء!
    إليسا
    بالفيديو: إليسا تدعم شيرين وتؤدي أغنية "مشاعر" في موسم الرياض
    الرئيس ميشال عون
    بعد انتهاء ولايته.. عون يسترجع أحقاده ويحاول حرق ما تبقى من لبنان