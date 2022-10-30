إسرائيل تفرض طوقاً أمنياً على الضفة وغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، نيته فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، يوم الثلاثاء المقبل 1 تشرين ثاني/ نوفمبر القادم، بمناسبة الانتخابات الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له اليوم، إنه “بناء على تقييم الوضع الأمني وبتوصية المؤسسة الأمنية، وافق المستوى السياسي على فرض طوق أمني شامل على منطقة يهودا والسامرة (المسمى العبري للضفة الغربية) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم انتخابات الكنيست”.

وتستعد “إسرائيل” لخوض انتخابات “الكنيست” الـ 25، في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وهي الانتخابات الخامسة خلال أقل من أربع سنوات في ظل استقطاب حاد وعدم استقرار سياسي.

وأوضح بيان الجيش: “سيبدأ سريان الإغلاق بعد منتصف يوم الثلاثاء 01.11.2022 الساعة 00:01 حيث سيتم رفع الإغلاق وإعادة فتح المعابر قبل منتصف ليل الأربعاء الساعة 23:59، وبناء على تقييم الوضع”.

وادعى الجيش بأنه خلال فترة الإغلاق “سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط وبعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق”.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال فرضت الإغلاق على الضفة الغربية ومعابر غزة عدة مرات، منذ بداية 2022، لا سيما في أوقات الأعياد اليهودية؛ وتحديدًا في مدينة القدس وضواحيها.