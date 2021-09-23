إسرائيل تفقد الدعم.. تل أبيب تلقت إنذارا خطيرا من واشنطن

قالت صحيفة هآرتس العبرية صباح يوم الخميس، أن إسرائيل تلقت إنذار خطيرا من حليفها الاستراتيجي في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي.

ووفقا لصحيفة العبرية، إلغاء بند المليار دولار لتجديد مخزون صواريخ القبة الحديدية مرة أخرى يشير إلى أن إسرائيل تفقد الدعم الحيوي لسياستها الخارجية.

وأفادت، بأن السبب في ذلك ليس فقط نتائج فترة بنيامين نتنياهو ولكن أيضا استمرار سياسة الاحتلال، ورفض السلام مع الفلسطينيين، الأمر الذي يكلفنا ثمنا دبلوماسيا، واصفة ما حدث بأنها ليست “نزوة عشوائية”. حسب الصحيفة

وتابعت هآرتس: “إن إزالة البند يخفي حقيقة أعمق بكثير، لا يوجد شيء أقسى من التلاعب في مجال المساعدات العسكرية، وهي قضية أساسية في العلاقات بين الدول، وتعتبر من المحرمات السياسية”.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد ألغى قبل أيام بندا يتعلق بتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار دولار من أجل الحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية العام.

وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، قدم النواب الديمقراطيون وهم الأغلبية في المجلس مشروع القانون في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مع اقتراح إلغاء تمويل القبة الحديدية والأموال المخصصة للإغاثة من الكوارث وإعادة توطين الأفغان، بما في ذلك 20 مليار دولار مخصصة للمتضررين من الأعاصير وحرائق الغابات و6 مليارات دولار لعشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان.

ومنحت واشنطن، العام الماضي، تل أبيب مساعدات مالية تبلغ 3.8 مليار دولار، كجزء من التزام سنوي طويل الأمد، ضمن اتفاق وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عام 2016، لمنح إسرائيل حزمة مساعدات تبلغ 38 مليار دولار خلال 10 سنوات، تخصص كلها لأغراض عسكرية.

وتحصل تل أبيب من واشنطن على صواريخ “تامير” الاعتراضية المستخدمة في “القبة الحديدية”، ويبلغ ثمن الصاروخ الواحد 50 ألف دولار.

وخلال حرب شنها على قطاع غزة، بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، استخدم الجيش الإسرائيلي كميات كبيرة من صواريخ “القبة الحديدية” في التصدي لقذائف أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من القطاع على المناطق الإسرائيلية.