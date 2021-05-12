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إسرائيل تقرر توسيع العمليات ضد قطاع غزة لمدة أسبوع

12 - مايو - 2021
ضربات إسرائيل

ضربات إسرائيل

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قرر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل توسيع العمليات ضد قطاع غزة، مساء الأربعاء. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المجلس الوزاري الأمني قرر توسيع ضرباته ضد قطاع غزة، واستمرارها لأسبوع على أقل تقدير، قابلة للتمديد.

ولا تزال المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية مستمرة، في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، الأمر الذي استدعى تحركات دولية على مختلف الأصعدة.

ودمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى مكونا من 14 طابقا في مدينة غزة، الأربعاء، في وقت يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع لليوم الثالث.

ومن جهتها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عن إطلاق 130 صاروخا باتجاه مدن إسرائيلية، ردا على اغتيال قادة بالحركة وقصف برج سكني جديد.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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