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إسرائيل تقر تعديلات أمنية في سجن "جلبوع" بملايين الدولارات

24 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2021 4:13 مساءً
سجن جلبوع

سجن جلبوع

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كشفت القناة 12 العبرية، أن السلطات الإسرائيلية قررت إجراء تحسينات وتعديلات في سجن “جلبوع” بتكلفة تصل إلى37 مليون شيكل.

وتهدف التعديلات التي قررتها إسرائيل في سجن “جلبوع”، لمنع الأسرى من حفر أنفاق جديدة والهروب عبرها بعد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة قبل أسابيع.

وأضافت القناة العبرية أنه “سيجري ضخ باطون في الفراغات الموجودة أسفل غرف سجن “جلبوع” وذلك باستخدام طريقة قام الجيش الإسرائيلي بتطويرها للتعامل مع أنفاق المقاومة، وقد قامت فرق هندسية بإجراء عمليات فحص في السجن بعد أيام من هروب الأسرى بهدف العثور على الثغرات الهندسية في المبنى”.

وبحسب القناة فإن خطة تعديل السجن تشمل بناء جدار إضافي حوله، وكذلك سيجري تركيب منظومات تكنولوجية متطورة لرصد أي محاولات هروب إضافية.

ووفق القناة العبرية فإن “هناك وسائل جديدة وخروقات جديدة للهروب ولكن الامتحان الحقيقي هو إمكانية الكشف عن هذه الخروقات قبل عملية الهروب القادمة”.

وفي حادث أثار استنفارا عاما في إسرائيل، فر 6 أسرى فلسطينيين يوم 6 سبتمبر من سجن “جلبوع” عبر نفق لكن السلطات الإسرائيلية ألقت لاحقا القبض على 4 منهم وهم يعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة، وبعد أسبوعين ألقت القبض على آخر أسيرين هما أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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