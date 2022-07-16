السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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إسرائيل تقصف مواقع في غزة بعد ساعات من مغادرة بايدن

منذ 9 دقائق
صورة أرشيفية لقصف إسرائيلي على مواقع في غزة

صورة أرشيفية لقصف إسرائيلي على مواقع في غزة

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شنت طائرات مقاتلة إسرائيلية هجوما على غزة اليوم السبت الواقع في 16 تموز، ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بعد ساعات من توجه الرئيس الأميركي جو بايدن من إسرائيل إلى السعودية في إطار جولة بالشرق الأوسط تهدف إلى تعميق اندماج إسرائيل في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا لتصنيع الصواريخ في وسط غزة تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع المحاصر.

وذكر شهود لرويترز، أن الموقع يستخدم كمعسكر تدريب.

ودوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل مرتين في وقت مبكر السبت للتحذير من قدوم صواريخ.

وقال الجيش إنه تم اعتراض صاروخ واحد وسقطت ثلاث قذائف في أماكن مفتوحة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن عمليات الإطلاق.

    المصدر :
  • رويترز

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