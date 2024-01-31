إسرائيل تقول إنها قتلت 25 مسلحاً فلسطينياً في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، أنه قتل ما لا يقل عن 25 مسلحاً فلسطينياً في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أنه فقد أيضاً ثلاثة جنود في معارك بالأجزاء الشمالية والجنوبية من القطاع.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26751 شهيداً غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة إصابة 65636 شخصا منذ اندلاع الحرب.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات فيما “يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم”.

واوضحت وزارة الصحة ان عدد المصابين بلغ 56 الف و636 مصاب