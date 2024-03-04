إسرائيل تقول إن أكثر من 450 مسلحاً يعملون في الأونروا بغزة

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة وظفت لديها أكثر من 450 مسلحا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى وإن إسرائيل أرسلت هذه المعلومات المخابراتية إلى الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي “أكثر من 450 موظفا في الأونروا هم عناصر مسلحة من الجماعات الإرهابية في غزة. أكثر من 450. هذه ليست مجرد مصادفة بل إنه شيء ممنهج”.

وقال “أرسلنا هذه المعلومات التي أعلنها الآن، وغيرها من المعلومات المخابراتية، إلى شركائنا الدوليين، ومنهم الأمم المتحدة”.