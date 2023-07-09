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إسرائيل تقّر خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2023 9:47 مساءً
نتنياهو في جلسة للحكومة- أرشيفية

نتنياهو في جلسة للحكومة- أرشيفية

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قال مكتب نتنياهو أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” أقر دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، مقابل وقف السلطة ما وصفها بـ”أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية”.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو، مساء الأحد، أن “الكابينت” قرّر دعم الخطوات الرامية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف السلطة “أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية”، مشيرا إلى أن الاقتراح لقي قبول أغلبية أعضاء الكابينت، مع تسجيل معارضة واحدة وامتناع واحد عن التصويت.

وأفرز اجتماع “الكابينت” أيضا عدة قرارات تتعلق بالسلطة الفلسطينية، حيث اعتبر أن إسرائيل ستعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية في ظل توقف السلطة عن تقديم دعاوى قضائية ضد إسرائيل على الساحة الدولية القانونية والسياسية، فضلا عن عدم “التحريض” في وسائل الإعلام والنظام التعليمي الخاص بها، ووقف رواتب عائلات منفذي العمليات ووقف البناء في المناطق C.

وأكد “الكابينت” أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية “ستواصل العمل بكل حزم على إحباط الإرهاب”.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن “السلطة الفلسطينية أعداء، وهم مثل حماس، وطوال الوقت نتحدث عن السلطة وضعفها. وماذا سيحصل لو تم تقويتها؟”، على حد تعبيره.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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