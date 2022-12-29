إسرائيل تكشف حصيلة عملياتها في سوريا ولبنان وغزة خلال 2022

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن العام 2022 شهد عمليات عسكرية مهمة وضعت إسرائيل في موقع محوري إقليميًا.

وفي إشارة إلى الهجمات في سوريا، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: “خلال عام 2022، خاض الجيش عشرات العمليات في المعركة ما بين الضربات وشن غارات على مئات الأهداف وبمئات القذائف، بالإضافة إلى العمليات الخاصة”.

وأضاف: “على الحدود اللبنانية، تم إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل، حيث شُنت ردا على ذلك 4 غارات على الأراضي اللبنانية، وتم إطلاق 58 قذيفة مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية”.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ أكثر من 3000 عملية اعتقال وضبط أكثر من 500 قطعة سلاح وإنجاز أعمال هندسية، بهدف تعزيز البنية التحتية في منطقة التماس على مساحة 16 كيلومترًا في الضفة الغربية خلال 2022.

وتابع: “في منطقة غزة شُنت هذا العام الغارات على 257 هدفًا وتم تدمير نفقين هجوميين، وتصفية 14 قائدا من الجهاد الإسلامي”.

وعلى صعيد آخر، أوضح الجيش الإسرائيلي “في سلاح الجو، نُفذت أكثر من 1000 طلعة عملياتية لطائرات مروحية وحربية، وحلقت طائرات سلاح الجو حوالي 105,000 ساعة طيران بالإضافة إلى مشاركة القوات الجوية بنحو 16 مناورة دولية هامة”.

ومضى قائلا: “قام سلاح البحرية بتنفيذ أكثر من 30 عملية بقيادة أسطول السفن الصاروخية، وتم إحباط ما يزيد على 30 عملية تهريب عبر مياه البحر في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: “أما أسطول الغواصات، فنفذ عشرات العمليات العابرة للحدود. كما دخلت سفينتا “ساعر 6″ الخدمة العملياتية ضمن مهمة حماية المواد الاستراتيجية”.