إسرائيل تكشف هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنّ حركة حماس في لبنان هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش.

وبحسب تصريح سابق صدر عن الجبش، فقد أُطلق 34 صاروخًا من لبنان، تم اعتراض 25 منها، فيما يعقد (كابينت) اجتماع في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.

وأشار التصريح حينها، إلى أنّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز (شاباك) رونين بار، عقدا اجتماعًا مشتركًا لتقييم الوضع الأمني بمشاركة أعضاء هيئة الأركان في مقر قيادة الجيش في “تل أبيب”.

كما اختتم وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، قبل قليل، تقييمًا خاصًا للوضع في أعقاب إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة.

وبحسب القناة الـ12 العبرية، فإنّ غالانت أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بطرح جميع خيارات الرد تمهيدًا لعرضها على الكابينت

وسُمعت صافرات الإنذار في “شلومي” و”البصّة”، و”الزيب”، ورأس الناقورة، وفسوطة، وعرب العرامشة، وكسرى سميع، وغيرها من البلدات اليهودية.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان، وسقطت القذائف بالقرب مناطق سكنية لبنانية على الحدود.

وسيرت قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان دوريات مؤللة في المناطق الحدودية، وتم رصد تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية بأجواء جنوب لبنان.

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية إنه تم الطلب من سكان مدينة نهاريا الالتزام بالملاجئ، بينما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول التطورات الأخيرة.

إلى ذلك، أغلقت إسرائيل مجالها الجوي في الشمال.