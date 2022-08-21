الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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إسرائيل تمدد اعتقال القيادي بالجهاد الإسلامي بسام السعدي

منذ دقيقتين
بسام السعدي

بسام السعدي

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أعلنت السلطات الإسرائيلية تمديد اعتقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي لمدة 5 أيام إضافية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: “انتهى تحقيق جهاز الشاباك مع زعيم الجهاد الإسلامي في جنين بسام السعدي للاشتباه بارتكابه مخالفات وفي إطارها عضوية وتقديم خدمات لجمعية محظورة (الجهاد الإسلامي)، وكذلك تحريض”.

وأضاف: “مواد التحقيق نقلت لدراسة النيابة العسكرية”.

وكشفت النيابة العسكرية الإسرائيلية عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد السعدي.

وقال: “لقد استجابت المحكمة العسكرية لطلب النيابة العسكرية تمديد اعتقاله لخمسة أيام إضافية حتى يوم 25 من شهر أغسطس/ آب الجاري”،

واعتقلت إسرائيل السعدي، منذ الأول أغسطس/آب الجاري، ما أدى إلى تفجير المواجهة الأخيرة في غزة.

وتطالب حركة الجهاد الإسلامي بالإفراج عن السعدي كجزء من وقف إطلاق النار.

كان اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة، رعته القاهرة، قد حيز التنفيذ، في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي يوم 8 أغسطس/آب، لينهي 3 أيام من تصعيد بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” خلف 44 قتيلا فلسطينيا.

ومنذ الجمعة 5 أغسطس/آب الماضي، نفذت إسرائيل ضربات جوية وبالمدفعية الثقيلة استهدفت بشكل أساسي مواقع في غزة لحركة “الجهاد الإسلامي” التي ردت بإطلاق مئات الصواريخ.

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