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إسرائيل تمدد توقيف معتقلين أردنيين

18 - مايو - 2021
متظاهرون اردنيون

متظاهرون اردنيون

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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن محكمة حيفا العسكرية مددت يوم أمس توقيف معتقلين أردنيين، كانا قد تسللا عبر الحدود نهاية الأسبوع الماضي، وذلك حتى يوم الخميس المقبل.

بينت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت الشابين الأردنيين، وهما خليفة العنوز، ومصعب الدعجة، من بلدة صفا قضاء محافطة إربد، أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الملك حسين، مضيفة  أن السلطات الإسرائيلية وجهت لهما تهمة الدخول لإسرائيل بطريقة غير شرعية، والتآمر للقيام بعمل إجرامي، كما أصدرت بحقهما أمرا بمنع لقاء محامي حتى الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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