إسرائيل تمنح إنرجين الإذن لبدء الإنتاج من حقل غاز كاريش البحري

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان أن إسرائيل منحت شركة إنرجين الإذن اليوم الثلاثاء 25/10/2022 لبدء الإنتاج من حقل كاريش البحري للغاز.

ولم تعلن إنرجين حتى الآن عن موعد بدء الإنتاج.

وكان أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد سابقاً أن اسرائيل ستوقع الخميس اتفاقاً تاريخياً لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال لبيد في مستهل لقائه رئيس وزراء هولندا مارك روته في تل أبيب بحسب بيان لمكتبه “سنوقع يوم الخميس اتفاقاً تاريخياً مع لبنان. وستصبح إسرائيل في المستقبل القريب موردًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا”.

وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب رسمياً، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أميركية، إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.