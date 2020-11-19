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إسرائيل تنشر صور مقر “الفرقة السابعة” بـ “جيش النظام السوري” بعد تدميره

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2020 4:34 مساءً
صورة تظهر أحد جنود النظام السوري

صورة تظهر أحد جنود النظام السوري Getty Images

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نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صورا لمقر الفرقة السابعة التابعة لقوات النظام السوري ، التي استهدفها الجيش فجر الأمس .

وأظهرت الصور الدمار الذي لحق به جراء غارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية ردا على زرع ثلاث عبوات ناسفة في المنطقة التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية في هضبة الجولان.

وقال مصدر إسرائيلي للحرة إنه تم استهداف مكتب قائد الفرقة أكرم حويجة شخصيا، معتبرا أنه يتعاون مع إيران وميليشيات موالية لها لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وأكد المصدر أن إيران تستغل الأوضاع المعيشية السيئة للسوريين في جنوب سوريا ومنطقة جبل حوران تحديدا لتجنيد مقاتلين لحسابها.

وأضاف أن إسرائيل على استعداد لتقديم المساعدات الضرورية لهم عن طريق منظمات دولية مثل الصليب الأحمر أو القوات الأممية في الجولان.

وفيما يتعلق بالتوتر على الجبهة الشمالية أكد المصدر أن حالة التأهب تركز على منطقة الجولان، ولا يتوقع أن يقوم حزب الله بالرد على غارة الجيش الإسرائيلي أمس.

ونصب الجيش الإسرائيلي بطاريات لمنظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ في المنطقة الشمالية تحسبا لأي هجوم.

كانت طائرات حربية إسرائيلية شنت، ليل الأربعاء، غارات على أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني ولجيش النظام السوري، إذ استهدف مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة إلى بطاريات أرض-جو، حسبما افاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وأظهرت اللقطات التي بثها الجيش الإسرائيلي، مواقع زرع العبوات الناسفة على الحدود الإسرائيلية السورية، فيما تظهر آليات عسكرية تعمل على تأمين هذه الحدود البرية، إضافة إلى جرافات تعمل على إزالة الألغام المزروعة.

    المصدر :
  • الحرة

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