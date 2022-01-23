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إسرائيل تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى أوكرانيا

23 - يناير - 2022
مطار إسرائيلي- أرشيفية

مطار إسرائيلي- أرشيفية

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دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا، وذلك على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن للخارجية الإسرائيلية، بأنه “بسبب التوترات الأمنية بين روسيا وأوكرانيا، ومع تزايد المخاوف من اجتياح عسكري روسي، أصدرت الخارجية تحذيرا للجمهور تطالبهم بتجنب السفر إلى أوكرانيا خاصة المقاطعات الشرقية لوغانسك ودونيتسك”.

وأضافت القناة نقلا عن الخارجية الإسرائيلية إنه “وبالنسبة للإسرائيليين المتواجدين حاليًا في أوكرانيا توصي الخارجية بزيادة اليقظة ومراعاة سلامتهم الشخصية”.

هذا وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخراً، عن “القلق” إزاء التكثيف المزعوم لـ “الأعمال العدوانية” من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول “العدوان الروسي” يجري استخدامها ذريعةً لنشر المزيد من معدات الناتو [حلف شمال الأطلسي] العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن روسيا لا تريد حربا، وأكد في الوقت نفسه، أن بلاده ستضمن أمنها بصرامة.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها. وأن هذا لا يهدد أحداً ولا يجب أن يقلق أحدا.

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