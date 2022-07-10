إسرائيل تنهي ترتيبات عملية "الدرع الأزرق 3" لتأمين زيارة بايدن

اختتمت إسرائيل يوم الأحد، خطة وعملية “الدرع الأزرق 3” لتأمين وحماية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يصل الأربعاء إلى المنطقة عبر مطار بن غوريون.

وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، فإن الترتيبات الأمنية المشددة سيطلق عليها عملية “الدرع الأزرق 3″، وستشمل نشر 16000 من الشرطة الإسرائيلية، وما يسمى “حرس الحدود”، من ظهر الأربعاء، في كافة المناطق لتأمين الزيارة وحركة المرور وغيرها.

وسيتم وضع مراكز مراقبة وشرطة في عدد من المناطق والشوارع، وسيتم إغلاق عدد من الطرق الرئيسية لساعات، كما سيتم تأمين محيط الفندق الذي سيتواجد به بايدن في القدس .

ويجري الجيش الإسرائيلي يوم، استعداداته للزيارة من خلال تدريبات عسكرية ستشمل حركة نشطة للطائرات الحربية.

وسيكون الجيش الإسرائيلي طوال الزيارة في حالة تأهب قصوى، وكذلك القوات الجوية، وسيتم وضع بطاريات القبة الحديدية في وضع الاستعداد عند مختلف الحدود وإحباط محاولات تعطيل الزيارة.

ويجري الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “تدريبات عسكرية ستقام اليوم وتنتهي مساءً، سيتخللها حركة نشطة للطائرات في سماء وسط إسرائيل”.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يئير لابيد، قد أكد في ثاني جلسة أسبوعية يترأسها منذ توليه منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، التي سيستهلها بزيارة إسرائيل الأربعاء، ستتمحور حول ما أسماه بالمخاطر والفرص القائمة.

وأوضح لابيد أنها ستتمحور أولاً وقبل كل شيء حول المسألة الإيرانية، “فقد كُشف أمس عن أن إيران تخصب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية متطورة، خلافاً لكل الاتفاقيات التي وقّعت عليها”.

وأكد أن “الرد الدولي يجب أن يكون قاطعاً، بالعودة إلى مجلس الأمن الدولي وتطبيق منظومة العقوبات بشكل مطلق”.