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إسرائيل تهدد باستهداف “إس 300” الروسية في سوريا

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كشف سلاح الجو الإسرائيلي، أن منظومة صواريخ إس-300 الروسية في سوريا وضعت في الخدمة الفعلية وأن الجيش الإسرائيلي “يتجهّز لتحييدها للتوصل إلى حريّة الحركة في كل نقطة أثناء حرب محتملة”.

وهدّد الضابط الكبير في سلاح الجو الإسرائيلي، تومير بار، في مقابلة مع صحيفة “معاريف” على موقعها الإلكتروني، بأن “كل بطّاريّة صواريخ تهدّد حريّة نشاطنا وإتمام مهمّتنا قد تجد نفسها عرضة للهجوم”.

وأضاف: “من غير الصحيح التوقف عند موضوع ما إذا كانت (منظومة إس 300) تدار من قبل السوريين، أو تحت مراقبة الروس، في كل الحالات علينا أن ننطلق من أن المنظومة جاهزة للتصدي لعملياتنا في صباح الغد”.

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ولفت بار إلى أن مسار تدريب طواقم سوريّة للتعامل مع المنظومة، الذي استمرّ عدّة أشهر انتهى، “وقد يتطلّب الأمر تدريب طواقم أخرى”.

وأضاف بار أن الجيش الإسرائيلي “يعمل كي لا يكون هنالك حزب الله ثان وميليشيات إيرانيّة في سوريا. نعمل كل ما يجب كي لا يكون هناك وجود إيراني على الأراضي السورية. الإصرار الذي نبديه في هذا الموضوع أتى بنتيجة، لكننا لم نصل للنهاية بعد”، لكنّه لفت إلى أن الإصرار الإيراني على التموضع في سوريا “ما زال مستمرًا” وأن “طهران لن تتنازل بسهولة”.

 

المصدر روسيا اليوم

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