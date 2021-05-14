إسرائيل تواصل عدوانها على غزة.. 126 شهيداً بينهم 31 طفلاً و950 إصابة

يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، في حين ردت المقاومة الفلسطينية بمزيد من رشقات الصواريخ على بلدات ومدن إسرائيلية.

وفي أحدث التطورات الميدانية من غزة، شنت المقاتلات الإسرائيلية قبل قليل غارات كثيفة على مواقع في قطاع غزة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوهافي إن الضربات الجوية الإسرائيلية اليوم ألحقت ضررا كبيرا بمنظومة تصنيع الأسلحة التابعة لحماس والجهاد.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مجمع “أنصار” الذي يضم مقرات أمنية.

وأشار إلى أن غارات اليوم أسفرت عن تدمير 7 منازل في مواقع مختلفة من غزة، وأدت إلى استشهاد شخصين، ودمار واسع في أرجاء القطاع.

ووفق آخر حصيلة رسمية لوزارة الصحة بقطاع غزة، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ يوم الاثنين الماضي عن 126 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة و 950 إصابة بجراح مختلفة.

وقالت دائرة الإعلام الحكومي في غزة إن “جيش الاحتلال قصف 60 مقرا حكوميا ودمر أكثر من 500 وحدة سكنية بالكامل”.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى تدمير وتخريب عدد كبير من المحال التجارية، إضافة إلى تضرر شبكات الكهرباء، مما أدى لانقطاعها عن حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأضافت -في بيان لها- أن التقديرات الأولية للخسائر نتيجة العدوان على غزة بلغت 73 مليون دولار.

10 آلاف منزل بلا مياه

وأعلنت بلدية جباليا في قطاع غزة -اليوم الجمعة- انقطاع خدمات المياه والصرف الصحي عن نحو 10 آلاف منزل، جرّاء العدوان الذي شنّته مقاتلات إسرائيلية أمس الخميس ليلا، شمالي القطاع.

وقالت البلدية -في بيان- إن العدوان الأخير تسبب بانفجار الخطوط الأساسية للمياه، وهو ما اضطرها لقطع المياه عن 10 آلاف منزل في مختلف مناطق النفوذ.

وتابعت أن العدوان الإسرائيلي استهدف أيضا الخط الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحي في مناطق الشمال.

ولفتت إلى أنها باشرت في عملية إصلاح طارئة للخط الناقل الرئيسي بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى أن آلة التدمير الإسرائيلية استهدفت بشكل متعمد الشوارع والمفترقات الرئيسية.

وناشدت البلدية الجهات المانحة لتقديم الدعم الطارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية (المياه، والصرف الصحي) إلى منازل المواطنين.

بدورها، حذرت شركة الكهرباء حذرت من الاستهدافات المتكررة ومن عدم وجود كمية من الوقود لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع.

وأشارت إلى أن القطاع يحصل على الكهرباء من مصدرين أحدهما محطة التوليد التي توفر للقطاع غزة نحو 100 ميغاوات، والثاني هو خطوط ناقلة للكهرباء من إسرائيل توفر ما يقرب من 120 ميغاوات، في حين أن القطاع يحتاج نحو 400 ميغاوات، وهو ما يعني أنه حتى عندما تشتغل الشبكة بكامل طاقتها يكون هناك عجز كبير.

وأمس الخميس ليلا، شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية -بمشاركة آليات مدفعية- سلسلة من الغارات شمالي قطاع غزة، هي الأعنف منذ بداية التصعيد.

تحويل المدارس إلى ملاجئ

وعلى المستوى الإنساني، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة أنها تقوم وبشكل عاجل بتحويل المدارس المجهزة لديها لتكون ملاجئ للفلسطينيين الذين لجأوا اليها بحثا عن مأوى وملاذ آمن، جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي طال منازلهم.

وأشارت الأونروا إلى أنها لم تتمكن بعد من تفعيل إجراءاتها بشكل كامل، بسبب القيود المفروضة على حركة الموظفين نظرا للقصف العنيف على قطاع غزة.

وقالت المنظمة إنها تبذل كل ما في وسعها للتأكد أن هذه المدارس آمنة بما يكفي ليتمكن النازحون من البقاء فيها، والحصول على المساعدة في ظل تفشي حائجة كورونا.