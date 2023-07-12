إسرائيل توجه اتهامات لمستوطن بتهمة تخريب مسجد بالضفة الغربية

وجه ممثلو ادعاء إسرائيليون ، الأربعاء، اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى مستوطن يهودي متهم بتخريب مسجد في إطار أعمال شغب مناهضة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي مما جعل الولايات المتحدة تطالب بمحاسبة مرتكبي الهجمات.

ونفذ مئات المستوطنين عمليات تخريب وحرق في عدة قرى وبلدات في أعقاب مقتل أربعة إسرائيليين على يد مسلحين من حماس في 20 يونيو حزيران. وكان كثير من الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم يحملون الجنسية الأمريكية أيضا.

وجاء في عريضة الاتهام أن المدعى عليه وهو في أوائل الثلاثينات من العمر كان من بين “عدد كبير من مثيري الشغب” الذين ألقوا أشياء على مبان في قرية عوريف وحطموا الأثاث والنوافذ في مسجدها ومزقوا عددا من المصاحف وألقوا بها على الأرض.

وقالت إن هدفهم كان “إشاعة الخوف أو الصدمة في المجتمع من خلال توجيه ضربة قاصمة للمقدسات”، مضيفة أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوية الآخرين الذين شاركوا.

وقال مكتب هونينو للمحاماة الذي يمثل المدعى عليه إنه نفى التهم المرفوعة ضده في المحكمة وهي السلوك غير المنضبط الذي أدى إلى وقوع أضرار، وإلحاق ضرر خاص وإهانة الدين، وكلها وصفت بأنها “أعمال إرهابية”.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يتيح هذا التصنيف للمحكمة مضاعفة العقوبة لأي من التهم التي تدين بسببها. وبدون التصنيف، عادة ما يكون الحد الأقصى لعقوبات التهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات.

ولم توضح لائحة الاتهام التي قُدمت لرويترز طبيعة الأدلة التي ستُقدم ضد المتهم. ويبدو أنها حذفت أسماء ثلاثة شهود للادعاء.

واتهم متحدث باسم هونينو جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) باعتقال المتهم ظلما “بدلا من العثور على الأشخاص الذين قتلوا يهودا”.

وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن المدعى عليه نفى أيضا وجوده في قرية عوريف أثناء الهجوم، رفض المتحدث التعليق.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية هجمات المستوطنين بأنها “إرهاب ترعاه الدولة”. وتضم حكومة إسرائيل اليمينية المتشددة وزراء يغضبون من إسناد مصطلح الإرهاب إلى المستوطنين.