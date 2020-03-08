إسرائيل توقف زيارات الأسرى الفلسطينيين بسبب “كورونا”

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت وقف الزيارات عن الأسرى الفلسطينيين؛ خشية انتقال فيروس كورونا داخل سجون الاحتلال.

ونقل موقع ”والا“ العبري عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، قراره وقف الزيارات، خشية انتقال الفيروس إلى السجون، عقب اكتشاف إصابات في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وعبر أردان عن خشيته من انتقال ”كورونا“ إلى داخل السجون، قائلا إن ”هذا السيناريو خطير؛ لأنه يعني عدوى جماعية للمساجين والسجانين على حد سواء“.

وفي وقت سابق، حمل نادي الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلاتها، عقب انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) على نطاق عالمي واسع، وتسجيل تل أبيب، والضفة الغربية المحتلة، حالات إصابة بالفيروس.

وقال النادي في بيان وصلت إلى ”إرم نيوز“ نسخة عنه، إن ”إدارة سجون الاحتلال تتحمل المسؤولية عن صحة وحياة الأسرى في ظل انتشار كورونا، خاصة أن غرف السجون أماكن مغلقة ومكتظة، وتفتقر لأدنى الشروط الصحية“.

ولفت البيان إلى أن إدارة سجون الاحتلال ”فرضت مؤخرا إجراءات على الأسرى، منها تقليص مواد التنظيف؛ الأمر الذي يسهم في تهديد حياتهم ومصيرهم، أمام الأوضاع الراهنة (انتشار كورنا)“.

ودعا نادي الأسير منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى الضغط على الاحتلال، لاتخاذ أعلى درجات التدابير الوقائية في أقسام الأسرى، لا سيما مواد التعقيم والتنظيف.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 5700 أسير، بينهم نحو 42 سيدة، و200 طفل، و700 أسير، يعانون أمراضا، بينها مزمنة، وفق أحدث أرقام لهيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية (رسمية).