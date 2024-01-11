إسرائيل تُحوِّل القيادية الفلسطينية خالدة جرار للاعتقال الإداري

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، أن إسرائيل حوَلت الناشطة خالدة جرار (60 عاما) إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور ليرتفع بذلك عدد المعتقلات إداريا إلى عشرة.

أضاف النادي في بيان “الأسيرة جرار اعتُقلت في 26 من ديسمبر العام المنصرم، وهي أسيرة سابقة تعرّضت للاعتقال أكثر من مرّة بين اعتقالات إدارية وأحكام”.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة شهور تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وذكر النادي في بيانه أنّ “الاحتلال أفرج عنها في اعتقالها الأخير عام 2021، وخلال هذا الاعتقال فقدت ابنتها وحُرمت من وداعها، فيما كانت قد فقدت والدها خلال اعتقالها في عام 2017”.

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول تحويل العديد من المعتقلين بمن فيهم جرار وغيرها من المعتقلات إلى الاعتقال الإداري.

وأوضح النادي أن “أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ انتفاضة عام 1987، حيث بلغ عددهم حتى نهاية ديسمبر كانون الأول (3291) معتقلا إداريّا، ليكون عددهم أعلى من عدد الأسرى المحكومين، وكذلك الموقوفين رهنًا للمحاكمة”.

وقال النادي في بيان منفصل “اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس 28 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم أسرى سابقون”.

وجاء في البيان “بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم إلى نحو 5810”.