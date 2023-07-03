إسرائيل تُعلن استمرار عملية جنين.. وتكشف عن أهدافها!

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، أنّ العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها مستمرة حتى تحقق أهدافها، وهي ضرب البنية التحتية للفصائل الفلسطينية التي تتخذ من جنين مركزًا لها.

وتابع: “نستهدف مقر قيادة يُستخدم كغرفة عمليات موحدة للفصائل المسلحة في المخيم جنين إضافة إلى ملاذ للمسلحين الفلسطينيين”، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

كما أضاف أدرعي: “العملية ليست محددة بجدول زمني ولكن مدتها تعتمد على إنجاز المهمة وهي إضعاف البنية التحتية لهذه المنظمات داخل المخيم”، مبينًا أن هذه العملية هي خطوة من ضمن سلسلة خطوات أخرى اتخذت في الماضي وسوف تتخذ أيضًا في الأيام والأسابيع المقبلة لإضعاف حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في مخيم جنين.

منع سيارات الإسعاف

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن تسعة فلسطينيين قتلوا وأصيب 28 آخرون، بينهم ثمانية بجروح خطيرة، من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت على مدينة جنين ومخيمها، وكذلك في إطلاق نار في مدينة البيرة.

بينما أظهرت مقاطع فيديو متداولة، القوات الإسرائيلية التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات تمنع مركبات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج.

مشاهد قاسية.. فيديو يظهر مصابين بالشارع في #مخيم_جنين، القوات الإسرائيلية منعت الإسعاف من الوصول إليهم#فلسطين #العربية pic.twitter.com/I7TJOR094H — العربية (@AlArabiya) July 3, 2023

بدورها أفادت بلدية جنين أن قوات الجيش الإسرائيلي دمرت بشكل كبير الخطوط الرئيسية لشبكة المياه ومنعت طواقمها من العمل على إصلاحها، داعية السكان في جنين ومخيمها بترشيد استهلاك المياه.

مسيرات هجومية وصواريخ

وكانت إسرائيل قد استهدفت بالصواريخ والمسيرات الهجومية عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه. وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وكما تشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء “الأباتشي” أو طائرات الاستطلاع.

وتُعتبر مدينة جنين ومخيّم اللاجئين المجاور لها مسرحًا منتظمًا لمواجهات بين الفلسطينيين والقوّات الإسرائيليّة التي كثّفت في الأشهر الماضية عملياتها في شمال الضفة الغربية المحتلة مع تزايد العمليات المسلحة التي تستهدف إسرائيليين، ومعها هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم.