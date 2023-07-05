"إسرائيل" تُعلن انتهاء عملية جنين "رسميًا".. وتستهدف موقعًا لـ "حماس" في غزّة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، انتهاء عملية استمرت ليومين في جنين في الضفة الغربية المحتلة، استشهد فيها 12 فلسطينيًا وقُتل جندي إسرائيلي.

فقد أفادت ناطقة باسم الجيش الإسرائيليّ لوكالة فرانس برس، بأنّ “العملية انتهت رسميًا، وغادر الجنود منطقة جنين”.

وقبلها وفي وقت مبكر الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية التي أطلقها في مخيم جنين للاجئين، في الضفة الغربية المحتلة، قائلًا في بيان: “هذا المساء (الثلاثاء) قتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية.. في مخيم جنين”.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت بالانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، والتي استمرت 44 ساعة.

وشوهدت أرتال من مركبات الجيش الإسرائيلي تغادر جنين، إثر العملية الإسرائيلية التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات متفرقة مع القوات الإسرائيلية أثناء انسحابها من المدينة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل الثلاثاء-الأربعاء، استشهاد فلسطيني آخر في جنين، ما يرفع عدد ضحايا العملية الإسرائيليّة إلى 12 شهيدًا في حين أصيب أكثر من 120 آخرين.

في هذا الوقت، شنّت إسرائيل غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، وقالت إنّ القصف جاء ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه “إسرائيل”، وفق ما أفاد جيش الاحتلال.

وقال الجيش في بيان: “ردًا على الصواريخ التي أطلقت في وقت سابق (الأربعاء)، يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليًا بشن غارات على قطاع غزة”، حيث أشارت مصادر أمنية فلسطينيّة إلى أنها استهدفت موقعًا عسكريًا لحركة حماس في شمال القطاع من دون وقع إصابات.