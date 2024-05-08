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إسرائيل تُعيد فتح معبر كرم أبو سالم

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 8 - مايو - 2024 9:33 صباحًا
معبر كرم أبو سالم

معبر كرم أبو سالم (رويترز)

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ذكر بيان من هيئة إسرائيلية مسؤولة عن معبر كرم أبو سالم أنها أعادت فتح المعبر الواقع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة اليوم الأربعاء وأضافت أن شاحنات مساعدات تم توجيهها من مصر تخضع بالفعل للتفتيش عند المعبر.

وأغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم يوم الأحد بعد هجوم فلسطيني قربه أسفر عن مقتل أربعة جنود.

وكانت أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تلقت إخطاراً بأن معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة سيتم فتحه مجددًا يوم الأربعاء.

وقالت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة دولية أخرى إن إغلاق المعبرين المؤديين إلى جنوب غزة، رفح وكرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، أدى فعليا إلى حجب المساعدات الخارجية عن القطاع ولم يعد هناك سوى عدد قليل للغاية من المخزونات المتاحة بالداخل.

    المصدر :
  • رويترز

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