إسرائيل "دولة متخلفة" لولا أمريكا!

يؤكد الأستاذ “مأمون فندي”، و قد أتعبه مشهد المجازر المستمرة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي “للمرة العاشرة يا جماعة.. إسرائيل جيشاً وشعباً أكثر تخلفاً من أقل دوله عربية”.

ويتابع الكاتب العربي الذي يعيش في لندن، بقهر شارحاً و موضحاً مقولته أعلاه “فقط طيران أميركا ومعداتها هي التي تصنع الفارق في إسرائيل، فإسرائيل دولة متخلفة عسكرياً وثقافياً واقتصادياً، بل إن كل إسرائيلي يأخذ ما يساوي عشرين دولاراً من أمريكا يومياً كدعم”.

ويختم الكاتب حديثه بالقول “هذا هو الواقع، والنتيجة أن إسرائيل وحكامها مجموعة متسولين على مائدة أمريكا، و إسرائيل مجرد مستودع إمدادات و أسلحة أمريكية متقدمة في المنطقة، و الذين يزهقون أرواح أهلنا في فلسطين دون أي تمييز بين مدني وعسكري، هم أركان حكم في دولة وظيفية لا يخدم وجودها أي استقرار في المنطقة.

و تتعالى أصوات منصفة في الغرب بين حين وآخر حيال ما يجري، ويذهب أصحاب تلك الأصوات إلى ما هو أبعد من ذلك ليقول أحدهم “إن إسرائيل تحاول أن تروج لنفسها على أنها ملكة التكنولوجيا، وهي فعليا لا تملك إلا أنظمة تجسس وبعض الأسلحة، والبعض بالمنطقة مخدوع بها للأسف”.