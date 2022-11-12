السبت 18 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 12 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل: زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا سيستغرق سنوات

منذ ساعة واحدة
التنقيب بالبحر عن الغاز

التنقيب بالبحر عن الغاز

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، إن إسرائيل ستحتاج إلى عدة سنوات قبل أن تتمكن من زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل كبير.

ووقعت إسرائيل ومصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في يونيو لإرسال مزيد من الغاز إلى التكتل في إطار جهوده لتنويع موارده من الطاقة بعيدا عن روسيا.

وردا على سؤال حول موعد تسليم الإمدادات الجديدة بموجب الاتفاق الإطاري، قال ليئور شيلات المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأبلغ “رويترز” على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر “على المدى القصير ستكون هناك بعض الزيادة لكن الشحنات الكبيرة ستأتي لاحقا”.

وتحولت إسرائيل إلى دولة مُصدرة للطاقة بعد اكتشاف عدد من مكامن الغاز البحرية خلال العقد الماضي. وعملت في الفترة الأخيرة على زيادة الكمية التي تبيعها إلى مصر والأردن مع التفكير في خيارات شحن المزيد إلى مصر، حيث يمكن تسييل الغاز وبيعه إلى أسواق بعيدة، مثل تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال.

وقال شيلات إن إسرائيل تتوقع أن تكون قادرة على زيادة إنتاجها من الغاز بشكل كبير، وربما حتى مضاعفته، في غضون ثلاث أو أربع سنوات، مما سيوفر كميات كبيرة تتجاوز احتياجاتها من الاستهلاك المحلي.

    المزيد من أخبار العالم

    من مكان انقلاب الحافلة
    مصر.. مقتل 19 شخصا إثر سقوط حافلة في ترعة بالدقهلية
    احتجاجات إيران تتواصل رغم جرائم النظام
    إنتفاضة إيران
    احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الثامن.. قمع واعتقالات وإعدامات
    المملكة العربية السعودية
    السعودية تستضيف أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب
    في خطوة مثيرة للجدل.. محمد صلاح يلغي متابعة شيرين
    رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
    الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت
    لاعبو نادي ليفربول
    المواجهة الأصعب.. ليفربول ومانشستر سيتي من جديد