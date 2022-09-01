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إسرائيل ستشتري 4 طائرات للتزود بالوقود لسلاحها الجوي

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2022 5:57 مساءً
علم اسرائيل

علم اسرائيل

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قالت شركة بوينج الأمريكية الخميس إن إسرائيل وقعت أمر شراء قيمته 927 مليون دولار لحيازة أربع طائرات بوينج كي.سي-46 إيه للتزود بالوقود لسلاحها الجوي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025.

ووصف مسؤولون إسرائيليون ذلك النوع من الطائرات بأنه مهم للتخطيط لعمليات عسكرية يمكن أن تشمل هجوما تهدد إسرائيل منذ فترة طويلة بشنه على المنشآت النووية الإيرانية.

هذا وقد استُشهد شابان فلسطينيان، الخميس، برصاص قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عاما) من مخيم العين، متأثرا بإصابته في عنقه، أثناء اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأكدت المصادر أن “اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس”.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر جاسر أبو حمادة خلال اقتحام المخيم.

    المصدر :
  • وكالات

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