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إسرائيل ستوقف تدريجيا استخدام معسكر اعتقال تابع للجيش

منذ 39 دقيقة
معتقلون فلسطينيون لدى الجيش الإسرائيلي

معتقلون فلسطينيون لدى الجيش الإسرائيلي

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قال ممثلو ادعاء اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، إن إسرائيل ستوقف تدريجيا استخدام معسكر اعتقال يديره الجيش لفلسطينيين احتجزهم خلال الحرب في قطاع غزة، وهو معسكر تقول جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق إنه شهد انتهاكات بحق السجناء.

وقال ممثلون للادعاء للمحكمة العليا إن السجناء في معسكر سديه تيمان، الذي فُتح بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل ونشوب الحرب على إثره في قطاع غزة، سينقلون بالتدريج لمنشآت احتجاز دائمة.

وأضافوا أن النقل بدأ وأن أغلب السجناء سيوزعون على منشآت أخرى في غضون أسبوعين مما سيسمح بتحسين ظروف الاحتجاز في الوقت الراهن.

وقال ممثل الادعاء أنير هيلمان في رد على التماس رفعته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل للمحكمة إن 700 معتقل نقلوا بالفعل إلى سجن عوفر العسكري بالضفة الغربية. كما من المقرر نقل 500 آخرين في الأسابيع المقبلة مما يبقي 200 فرد في سديه تيمان الذي لم تقرر السلطات مستقبله بعد.

ويحقق الجيش الإسرائيلي في وفاة فلسطينيين اعتقلوا خلال الحرب في غزة إضافة إلى ما جرى في معسكر سديه تيمان.

    المصدر :
  • رويترز

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