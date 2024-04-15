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إسرائيل: سنرد على هجوم إيران بصواريخ ومسيرات على أراضينا

منذ ساعة واحدة
قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

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قال الجنرال هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الاثنين إن إسرائيل سترد على هجوم إيران بصواريخ ومسيرات على الأراضي الإسرائيلية.

وقال هاليفي، متحدثا من قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل التي تعرضت لبعض الأضرار في الهجوم “هذا الإطلاق لكثير من الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية سيُقابل برد”.

وجاء هجوم إيران ردا على مقتل سبعة ضباط إيرانيين في ضربة على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في أول أبريل\نيسان.

فيما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله لنظيره البريطاني الاثنين إن إيران لا تريد زيادة التوترات لكنها سترد بشكل فوري وبقوة أكبر من ذي قبل إذا ردت إسرائيل بعمل انتقامي.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في ساعة متأخرة من يوم السبت ردا على هجوم على سفارتها في دمشق، مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا نتيجة للحرب في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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